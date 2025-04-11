كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، حقيقة العودة مرة أخرى في المفاوضات مع لاعب الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، للانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى الآن لا يوجد أي مفاوضات من قبل إدارة النادي الأهلي مع محمد على بن رمضان".

وكان الأهلي دخل في مفاوضات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مع محمد علي بن رمضان ونادي فرينكفاروزي المجري الذي يلعب في صفوفه النجم التونسي، لضمه لصفوف الفريق، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب المقابل المادي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن النجم التونسي سيحضر إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، مما أعاد المتابعين للحديث عن إمكانية فتح باب المفاوضات معه مرة آخرى للانتقال إلى الأهلي.

ويذكر أن بن رمضان شارك خلال الموسم الحالي رفقة فريقه فرينكفاروزي المجري، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة في 9 أهداف بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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