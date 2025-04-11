في لقاء سابق.. لماذا تمنى ميدو اللعب للأهلي؟

كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط الحالى بنادي الزمالك، ونجم الابيض والفراعنة الأسبق عن حقيقة أمنيته باللعب في صفوف الغريم النادي الأهلى.

وقال ميدو في لقاء تلفزيوني له خلال فترة ممارسته كرة القدم وقبل الإعتزال:"لو روحت النادي الأهلي فرقة مستقرة أكتر في استقرار أكتر، الأهلى فيه استقرار إداري أكتر دلوقتي، أنا لو راجل بفكر بالعقل النادى الأهلى لازم يكون هو الخيار الأول ليا عشان اروحه".

وتعيش جماهير الزمالك خلال الوقت الحالى واحدة من أسوأ الفترات، في ظل انتقال عدد كبير من نجوم الفريق الكروي بالقلعة البيضاء إلى صفوف النادي الأهلى، آخرهم أحمد سيد زيزو بعدماً أصبح قريباً بشدة من تمثيل الأحمر في مونديال الأندية في صفقة انتقال حر.

وفي سياق آخر، ودع الفريق الكروي بنادي الزمالك بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الخسارة أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف في إياب دور ربع النهائي.