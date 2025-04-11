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الزمالك يكشف تطورات حالة أحمد الجفالي

06:23 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد الجفالي
  • عرض 7 صورة
    أحمد الجفالي من متحف الزمالك
  • عرض 7 صورة
    أحمد الجفالي 2
  • عرض 7 صورة
    لحظة خروج الجفالي وخروجه
  • عرض 7 صورة
    لحظة خروج الجفالي وخروجه
  • عرض 7 صورة
    أحمد الجفالي
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الزمالك، تطورات حالة المحترف التونسي بصفوفه أحمد الجفالي، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية غاب على أثرها عن مباريات الفريق الماضية.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي اليوم الجمعة، إلى أن الجفالي واصل برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم، إذ خاص جانب من التدريبات المكثفة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال من أجل تجهيزه للعودة في أقرب وقت.

وفي سياق آخر، يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك بنظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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