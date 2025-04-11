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"بعد جدل التجديد".. هل حضر زيزو مران الزمالك الجماعي اليوم؟

05:41 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    جمهور الزمالك يهاجم زيزو (2)
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    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 1
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا
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    الزمالك يزيل صورة زيزو من ملعب حلمي زامورا 3
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    إزالة صورة زيزو من نادي الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

غاب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التدريبات الجماعية للفريق، المقامة حاليا على ستاد حلمي زامورا، استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره حرس الحدود يوم الأحد المقبل الموافق 13 أبريل الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبات أحمد سيد زيزو على أعتاب الرحيل عن الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية تعاقده مع الفريق، وسط أنباء تشير إلى اقتراب انضمامه إلى النادي الأهلي.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو أنهى إجراءات الانضمام إلى النادي الأهلي، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن أحمد سيد زيزو تم استبعاده من مباراة الزمالك الأخيرة أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي، في اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف دون مقابل.

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