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"مش هننسحب".. مودرن سبورت يصعّد الأزمة التحكيمية إلى اتحاد الكرة

04:56 م الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
  • عرض 9 صورة
    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
  • عرض 9 صورة
    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
  • عرض 9 صورة
    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
  • عرض 9 صورة
    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
  • عرض 9 صورة
    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
  • عرض 9 صورة
    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
  • عرض 9 صورة
    مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما
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كتب - نهى خورشيد

أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، بياناً رسمياً اليوم الجمعة بشأن اجتماعه الطارئ حول الانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي مودرن سبورت أصدر بياناً أمس الخميس يهدد من خلال بالانسحاب وذلك اعتراضاً على الأخطاء التحكيمية التى يتعرض لها الفريق الكروي، خاصة بعد السقوط أمام إنبي بهدفين لهدف في مرحلة تحديد فرق الهبوط بالمسابقة المحلية.

قرارات اجتماع مودرن سبورت

وبعد اجتماع الإدارة الطارئ قرر المجلس في بيان اليوم الآتي :

أولاً: التقدم بشكوى رسمية ضد محمود ناجي، حكم المباراة، والمطالبة بإيقافه مع عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو بسبب افتقادهما للنزاهة والشفافية، وفق نص البيان.

ثانياً: إرفاق جميع الفيديوهات والمستندات التي توثق الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق خلال اللقاء.

ثالثاً: مطالبة اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل حول دور الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، الذي يعمل بقطاع البترول، في اختيار طاقم تحكيم المباراة، مما يثير شبهات حول نزاهة المسابقة.

رابعاً: تحميل اتحاد الكرة ولجنة الحكام المسؤولية الكاملة عن أي أخطاء تحكيمية قادمة قد تهدد مستقبل الاستثمار الرياضي في البلاد.

خاماساً واخيراً: شدد مجلس إدارة مودرن سبورت على أنه استجاب للضغوط بعدم الانسحاب من الدوري حفاظًا على المصلحة العامة، لكنه لن يتردد مستقبلا في اتخاذ قرار الانسحاب بشكل نهائي إذا استمرت الأخطاء.

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