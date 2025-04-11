الزمالك يحافظ على أول نجوم اليد بعقد جديد

كتب - نهى خورشيد

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم الجمعة في تجديد عقد شادي خليل، نجم الفريق الأول لكرة اليد، ليستمر داخل صفوف القلعة البيضاء لثلاثة مواسم إضافية.

ووقعت الإدارة البيضاء مع اللاعب بعد جلسة عقدها مع هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد، والتى شهدت الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد.

وتسعي إدارة الزمالك من خلال هذا التجديد الحفاظ على استقرار الفريق وقوامه الأساسي من اللاعبين المميزين استعدادًا للبطولات والمسابقات المقبلة.