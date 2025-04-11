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موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

04:16 م الجمعة 11 أبريل 2025

الأهلي وبيراميدز 2_4

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يحل نادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره بيراميدز في الجولة الثانية من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام المباراة غدا السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد الدفاع الجوي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما جاء الأهلي في الوصافة برصيد 39 نقطة.

وتمتلك شبكة قنوات "أون سبورت" حقوق بث مواجهات الدوري المصري الممتاز، حيث تنقل قناة On Sport 1 على الهواء مباشرة.

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