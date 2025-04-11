أزمة تواجه الأهلي بشأن تأشيرات محترفيه قبل لقاء صن داونز

كتب-مصراوي:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة بشأن استخراج تأشيرات اللاعبين المحترفين للسفر إلى جنوب أفريقيا، لمواجهة صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إدارة الأهلي تسعى لحل أزمة تأشيرات الثلاثي المغربي يحيى عطية الله وأشرف داري وأشرف بن شرقي وجارديشار".

وأضاف: " الأزمة في طريقها للحل، وستجري الاتصالات بسفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة، يوم الأحد المقبل، نظرا أن اليوم وغدا عطلة رسمية".

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز، يوم الجمعة المقبل 18 أبريل الحالي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتقام مباراة العودة في القاهرة، أحد يومي 25 أو 26 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن الزمالك واجه نفس الأزمة، خلال السفر لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية، وغاب محترفه المغربي محمود بنتايك عن اللقاء.

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