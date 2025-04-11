كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة بين الفريقين غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

واستقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إسناد إدارة المباراة تحكيميا إلى الحكم الهولندي داني ميكلي ويعاونه كلا من، هيسل ستيجسترا، يان دي فريز ومارتين فوس حكما رابعا.

وستكون هذه هى المباراة رقم 8 بين الفريقين، التي يقودها طاقم تحكيم أجنبي، حيث سبق وأن لعب 7 مباريات معا بصافرة أجنبية.

وخلال 7 مباريات سابقة، جمعت بين المارد الأحمر وبيراميدز بوجود الصافرة الأجنبية، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 4 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 لقاءات.

وتمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 10 أهداف في شباك بيراميدز، خلال المباريات التي أدرها حكام أجانب، فيما تلقت شباكهم 8 أهداف.

وكانت آخر مباراة أدارها طاقم تحكيم أجنبي بين الفريقين، هى مباراة الدور الثاني من الدوري المصري الموسم الماضي 2023-2024، التي أدارها الحكم الألماني فيليكس تسفاير وانتهت لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

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