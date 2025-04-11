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بعقد 57 مليون.. مصدر يكشف التفاصيل المادية لتجديد تعاقد محمود الونش مع نادي الزمالك

02:42 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
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    محمود حمدي الونش مع الزمالك (3)
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    محمود حمدي الونش مع الزمالك (2)
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    محمود حمدي الونش مع الزمالك (1)
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    محمود الحلواني مع الونش
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    الونش
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    محمود حمدي الونش 1
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    عمر جابر والونش
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    محمود الونش
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    زيزو يحتفل بعودة الونش من الإصابة
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    السعيد والونش
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كتب - محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في الوصول لاتفاق لتجديد عقد محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "مجلس إدارة نادي الزمالك توصل لاتفاق مع محمود حمدي الونش، لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة وقام اللاعب بتوقيع العقود.

وأضح المصدر: "اللاعب منح الأولوية لنادي الزمالك، رغم تلقيه عرضا من النادي الأهلي استغلالا لانتهاء عقده رفقة الفريق الابيض".

واختتم المصدر تصريحاته: "الونش سوف يحصل على 18 مليون في الموسم الاول و19 في الثاني، و20 مليون في الموسم الأخير".

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محمود الونش التفاصيل المادية لتجديد تعاقد الونش مع الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك نادي الزمالك
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