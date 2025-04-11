كتب - محمد خيري:

نجح نادي الزمالك في الوصول لاتفاق لتجديد عقد محمود حمدي الونش، لاعب الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "مجلس إدارة نادي الزمالك توصل لاتفاق مع محمود حمدي الونش، لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة 3 مواسم مقبلة وقام اللاعب بتوقيع العقود.

وأضح المصدر: "اللاعب منح الأولوية لنادي الزمالك، رغم تلقيه عرضا من النادي الأهلي استغلالا لانتهاء عقده رفقة الفريق الابيض".

واختتم المصدر تصريحاته: "الونش سوف يحصل على 18 مليون في الموسم الاول و19 في الثاني، و20 مليون في الموسم الأخير".