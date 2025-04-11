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"موقفه من قيادة الفريق".. ميدو يكشف حقيقة رحيل بيسيرو عن تدريب الزمالك

01:48 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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    أحمد حسام ميدو مع توتنهام
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    أحمد حسام ميدو
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    أحمد حسام ميدو
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كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط الحالي بالنادي، على أن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مستمر في منصبه بشكل طبيعي خلال الفترة.

وقال ميدو في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت": "نثق في قدرة المدير الفني جوزيه بيسيرو، على إعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي خلال الفترة المقبلة ولم يتم طرح فكرة تعييني كمدير فني للفريق".

وأضاف: "بيسيرو تولى مهمة تدريب الزمالك في توقيت صعب ولم يكن الفريق في حالة جيدة، حينما تولى المدرب البرتغالي القيادة الفية".

واختتم ميدو تصريحاته: "نعمل في الفترة الحالية على تصحيح مسار الفريق بشكل كبير وعدم اتخاذ أي قرارت من شأنها التأثير على الاستقرار".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، تلقى الهزيمة يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة هدف دون مقابل أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية لأفريقي ليودع الفارس الأبيض البطولة.

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نادي الزمالك أحمد حسام ميدو جوزيه بيسيرو رحيل جوزيه بيسيرو من تدريب الزمالك هزيمة الزمالك في الكونفدرالية
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