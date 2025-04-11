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"يعيش حالة من التخبط".. تعليق قوي من عصام مرعي بعد توديع الزمالك بطولة الكونفدرالية

12:42 ص الجمعة 11 أبريل 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي
  • عرض 18 صورة
    مباراة الزمالك أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (22)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (12)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (24)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (17)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (16)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (11)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (7)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (9)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (17)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (5)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (4)
  • عرض 18 صورة
    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (21)
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    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (14)
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كتب - يوسف محمد:

أعرب عصام مرعي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن استيائه الشديد بعد توديع الزمالك لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مشيرا إلى أن خروج الفارس الأبيض من البطولة يمثل إهانة كبيرة للفريق.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لمصراوي: "لدي حالة استياء شديدة من الوضع داخل نادي الزمالك، وخروج الزمالك من الكونفدرالية يمثل إهانة كبيرة للفريق، خاصة وأن هذه البطولة تعد الأضعف في القارة السمراء".

وأضاف: "مكانة نادي الزمالك الطبيعية هى المشاركة في بطولة دوري الأبطال والمنافسة للتتويج باللقب، خاصة وأن الزمالك سبق له التتويج باللقب في العديد من المناسبات وعلى حساب أندية كبيرة في القارة".

وتابع: "الزمالك يعيش حالة من التخبط الشديد وعدم الاستقرار، لا يوجد استراتيجية واضحة للعمل بها في النادي بداية من قطاع الناشئين".

وأكمل: "قطاع الناشئين بنادي الزمالك، الذي يعد القاعدة الأساسية التي تصدر لاعبين للفريق الأول منهار بشكل كبير، لأنه قائم على أفراد هدفهم الأساسي الاستفادة من النادي وليس خدمته".

وكان نادي الزمالك تلقى الهزيمة أمس الأربعاء، بنتيجة هدف دون مقابل أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليودع البطولة بعد الهزيمة بهدف نظيف بمجموع المباراتين.

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