كتب - يوسف محمد:

أكد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عصام المرعي، على أن مجلس إدارة الفارس الأبيض، يتحمل مسؤولية الأزمة الخاصة بتجديد تعاقد أحمد سيد زيزو وإمكانية رحيله عن الفريق بالمجان بنهاية الموسم الحالي.

وقال مرعي في تصريحات خاصة لمصراوي: "يجب فتح تحقيق مع المسؤولين داخل نادي الزمالك، على كل المسؤولين داخل النادي الاستقالة من مناصبهم".

وأضاف: "المسؤولين في النادي، كان بإمكانهم الاستفادة من بيع أحمد زيزو، بمبلغ مالي كبير جدا وتنجح في حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الماضية ولكن الإدارة تركت اللاعب حتى رحل بشكل مجاني عن الفريق".

واختتم مرعي تصريحاته: "لا بد من محاسبة كل المسؤولين داخل نادي الزمالك، على الإخفاقات التي يتعرض لها النادي خلال الفترة الماضية، على كافة المستويات".

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق بنهاية الموسم الحالي.

وأنهى اللاعب صاحب ال 26 عاما، اتفاقه مع النادي الأهلي للانتقال إلى الفريق بداية من الموسم المقبل وبعقد لمدة 4 سنوات.

وأعلن نادي الزمالك، منذ ساعات قليلة في بيان رسمي قام بنشره، تحويل أحمد سيد زيزو إلى التحقيق بسبب التصريحات التي أدلى بها ضد النادي.

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