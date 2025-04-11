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"لم يذهب جلسة الأهلي".. الونش ينهي اتفاقه مع نادي الزمالك لتجديد تعاقده

12:21 ص الجمعة 11 أبريل 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

أنهى محمود حمدي الونش لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اتفاقه مع مع الفارس الأبيض لتجديد تعاقده لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "الونش أنهى اتفاقه مع النادي لتجديد تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة".

وأضاف: "اللاعب كان لديه جلسة مع إدارة النادي الأهلي، لكنه لم يحضرها وقام بإنهاء اتفاقه مع الزمالك ووقع على عقود التجديد لمدة ثلاثة مواسم".

وارتبط محمود حمدي الونش بشكل كبيرة، خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قبل أن يتخذ اللاعب قراره بالتجديد مع الفارس الأبيض.

والجدير بالذكر أن عقد محمود حمدي الونش ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

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