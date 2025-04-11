كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، تفاصيل مفاوضات الفارس الأبيض مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وبات أحمد سيد زيزو لاعب الفارس الأبيض، قريبا للغاية من الانتقال إلى النادي الأهلي، خاصة بعدما قرر اللاعب عدم تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "كان هناك مماطلة كبيرة من زيزو بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك، تم تحديد أكثر من جلسة للحديث معه بشأن التجديد ولكن كان يتم تأجيلها".

وأضاف: "بصفتي ممثل لمجلس إدارة نادي الزمالك، طالبت من عبد الواحد السيد مدير الكرة الجلوس مع زيزو والحديث معه لتحديد موقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق، وكان معي الشيكات في حال وافق اللاعب على عقد الجلسة والتجديد كان سيحصل عليها مباشرة".

وتابع: "تواجد زيزو في السفارة الأمريكية للحصول على تأشيرة السفر مع فريق آخر، أمر غير مقبول بكل تأكيد وأصبح يتعلق بكرامة نادي الزمالك، اللاعب لم يتعرض لأي إهانة وتم إدارة الملف الخاص بتجديده بكل احترافية".

واختتم ميدو تصريحاته: "الحديث عن وجود تسريب في مفاوضات التجديد من جهتنا، فهو نفس الأمر الذي حدث من جهة النادي الآخر الذي يتفاوض معه زيزو وحدث تسريب من الجهتين".

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية.

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