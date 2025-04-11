هل يرضخ الزمالك لطلبات الونش خوفا من الضربة الثانية للأهلي؟

يسعى نادي الزمالك، لتجديد عقد محمود حمدي الونش، لاعب الفريق في الفترة الحالية، للهروب من أزمة جديدة داخل الفريق.

وينتهي عقد محمود الونش، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي نادي والرحيل إليه مجانا بنهاية الموسم.

نادي الزمالك فشل من قبله في تجديد عقد أحمد سيد زيزو، الذي أصبح قريبا للغاية من الانضمام للنادي الأهلي، ويتبقى الإعلان الرسمي من الأحمر.

طلبات الونش من الزمالك

عقد أحمد يحيى وكيل الونش جلسة تفاوض مع رئيس نادي الزمالك، حسين لبيب في الساعات الماضية، للوصول لصيغة اتفاق مادي من أجل التجديد.

وكيل محمود الونش طلب توقيع عقد لمدة موسمين يحصل خلالها اللاعب على 30 مليون جنيه في الموسم، ومنحة تعاقد قدرها 30 مليون جنيه، وهو ما يعني يصل إجمالي عقده في الموسمين 90 مليون جنيه.

وأوضح وكيل اللاعب أنه لديه عرضا من النادي الأهلي حاليا، بقيمة إعلانية أكبر ولكنه الأولوية بالنسبة له الاستمرار في الزمالك.

الزمالك يسعى للوصول لاتفاق

وفي المقابل يسعى نادي الزمالك، لتقديم عرض مالي يناسبه لللاعب، من أجل استمراره داخل الفريق، ولكن ليس بالقيمة التي يطلبها، في ظل الخوف من رحيل اللاعب للأهلي ويصبح ضربة جديدة بعد اقتراب زيزو أيضا من الأحمر.