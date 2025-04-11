"هل تكتمل بمصطفى والونش؟".. الأهلي يهيمن على جيل القاضية للزمالك

يواصل النادي الأهلي تدعيم صفوفه، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية صيف العام الحالي 2025.

ويشارك الأهلي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلًا من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

وربما تكون التدعيمات هذه المرة مختلفة بعض الشيء، كونها معظمها من المنافس التقليدي نادي الزمالك، استغلالا لانتهاء عقود لاعبيه.

ووفقا للتقارير الصحفية التي أكدت توقيع النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الزمالك، في ظل انتهاء عقده ورفضه التجديد، ونفس الأمر دخل في مفاوضات مع محمود حمدي الونش الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم.

وأشارت التقارير أيضا، إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية لضم مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق، من نادي نانت الفرنسي، من أجل تدعيم هجوم الفريق.

الأهلي يهيمن على جيل القاضية للزمالك

وحال نجاح النادي الأهلي في هذه المفاوضات، سيكون مهيمنا بشكل كبير على الجيل الذهبي لنادي الزمالك الذي واجهه في نهائي دوري أبطال أفريقي عام 2020 الشهير بـ "القاضية"، نظرا لإحراز محمد مجدي قفشة هدف الفوز في الدفائق الأخيرة.

وتواجد من هذا الجيل الذهبي للزمالك 5 لاعبين، ربما يصبحون لاعبين في الأهلي خلال الفترة المقبلة وهم: المغربي أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمود الونش وإمام عاشور ومصطفى محمد.

وكان الأهلي نجح في التعاقد مع إمام عاشور، في الموسم الماضي قادما من الدوري الدنماركي بعد الرحيل من الزمالك، بينما ضم أشرف بن شرقي، في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الريان القطري.