"تفوق إمام وفرصة لوسام".. أرقام تاريخية قبل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوريالمصري

كتبت-هند عواد:

يعود الأهلي لمباريات الدوري المصري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، بمواجهة المتصدر بيراميدز، يوم السبت المقبل 12 أبريل.

وكانت آخر مباراة للأهلي في الدوري المصري ضد طلائع الجيش في المرحلة الأولى من المسابقة، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين، قبل أن ينسحب من مباراة القمة ضد الزمالك ويعلن عدم استكمال المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على بيراميدز، في السابعة مساء يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في منافسات الدوري.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري، برصيد 43 نقطة، فيما يدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

واجه الأهلي بيراميدز في 22 مباراة سابقة، وفاز الأحمر في 11 مباراة، وخسر في 6 مواجهات، فيما انتهت 5 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

هدافو مباريات الأهلي وبيراميدز

ويتصدر وسام أبو علي مهاجم الأهلي، قائمة هدافي مباريات الفريقين، برصيد 3 أهداف متساويا مع كل من، إريك تراوري لاعب بيراميدز السابق والإسماعيلي الحالي، عبدالله السعيد لاعب بيراميدز السابق والزمالك الحالي، عمرو السولية لاعب الأهلي، وفي المركز الخامس يأتي مؤمن زكريا.

أرقام تاريخية قبل مباراة الأهلي وبيراميدز

يحتاج الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي إلى هدف وحيد، ليصبح في صدارة هدافي مباريات الثنائي، فيما يدخل مباراة بيراميدز اللقاء، من دون أي لاعب من الهدافين التاريخين لمباريات الثنائي، إذ أن إريك تراوري انضم للإسماعيلي وعبدالله السعيد إلى الزمالك.

وفي حال تسجيل إمام عاشور لاعب الأهلي هدفا في المباراة، ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري، إذ أنه سجل 9 أهداف متساويا مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

وتعد المباراة بين بيراميدز والأهلي حاسمة، إذ أنه في حالة فوز بيراميدز سيوسع الفارق مع الأهلي لـ7 نقاط، فيما يحتاج الأهلي لتقليص الفارق مع الفارق لنقطة وحيدة، في حالة الفوز في اللقاء.

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