كتب - يوسف محمد:

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب تمسكه الكامل، بتطبيق عقوبات مباراة القمة أمام الأهلي بشكل كامل دون أي تغيير.

وكانت رابطة الأندية المصرية، أعلنت في وقت سابق، تعديل عقوبات مباراة القمة، مكتفية باعتبار المارد الأحمر مهزوما في اللقاء بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، مع تحمله كافة التكاليف الخاصة بالمباراة، دون الإشارة إلى خصم أي نقاط من الفريق بنهاية المسوم الحالي كما تم الإشارة إلى هذا الأمر من قبل.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "مخطئ من يتوهم أن صمت إدارة الزمالك في الأيام السابقة سيجعلها تتراجع عن تمسكها بتطبيق العقوبات الخاصة بمباراة القمة الأخيرة بدون تغيير".

وأضاف: "كما أن الصمت جاء بدافع عدم الدخول في مهاترات وأساليب بعيدة كل البعد عن النزاهة الرياضية، ونؤكد قدرة الزمالك على التعامل مع الموقف الحالي بما يحافظ على هيبة ومكانة نادي الزمالك".

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك، بالتقدم بشكوى في وقت سابق إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد قرار رابطة الأندية المصريةن بتعديل عقوبات مباراة القمة الأخيرة والتي لم يخوضها النادي الأهلي وقرر الانسحاب منها.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، قرر عدم المشاركة في مباراة القمة الأخيرة التي كان من المقرر إقامتها يوم 12 مارس الماضين في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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