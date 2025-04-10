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"تصريحات مسيئة ومعلومات مغلوطة".. قرار مفاجئ من مجلس إدارة الزمالك ضد أحمد زيزو

10:41 م الخميس 10 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تحويل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى التحقيق، بسبب التصريحات الإعلامية الأخيرة التي صدرة من اللاعب تجاه النادي.

وقال مجلس إدارة الزمالك في بيان رسمي: "إدارة الزمالك تعاملت مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد الشهير بـ (زيزو) بجدية تامة وحرص على التجديد، وفقاً لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقاً فعلياً لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به".

وأضاف: "إدارة الزمالك ليست مسؤولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون إتمامها، بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا نعلن أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود".

وتابع: "تقرر تحويل اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019".

وينتهي عقد أحمد سيد زيزو مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، وسط أنباء تشير إلى إنهاء اللاعب اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخاض زيزو رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الحالي 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

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