كتب - يوسف محمد:

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا اليوم الخميس، يتعلق بأزمة تجديد تعاقد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، الذي بات على بعد خطوات قليلة من الانتقال إلى الأهلي، بعدما أنهى كافة التفاصيل الخاصة بالانتقال إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي: "انطلاقاً من الثوابت الراسخة التي يتعامل بها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مع كل الملفات الشائكة، التي تواجهه منذ توليه المسؤولية قبل نهاية عام 2023، والتزاماً بالشفافية التي تتعامل بها إدارة النادي مع جماهيره الوفية، وحتى لا تطول فترة الصمت أمام حالة العبث التي تغلف المشهد الكروي عامة، فإن النادي يوضح هذه الحقائق.

أضاف: "إدارة الزمالك تعاملت مع ملف تجديد التعاقد مع اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد الشهير بـ (زيزو) بجدية تامة وحرص على التجديد وفقاً لسياسة النادي والمبالغ المالية التي تحافظ على استقرار فريق الكرة، وتطبيقاً فعلياً لمبدأ اللعب المالي النظيف وليس التشدق به ورفعه كشعار دون العمل به".

وتابع: "إدارة الزمالك ليست مسؤولة عن قرار الأطراف الأخرى رغم الاتفاق على أكثر من موعد لجلسة التفاوض دون إتمامها بسبب حجج واهية تؤكد عدم وجود رغبة حقيقية أو نية من اللاعب ووالده في التوصل إلى اتفاق نهائي، ولهذا نعلن أن اللاعب لن يكون ضمن الفريق عقب انتهاء تعاقده بعد وصول العلاقة بينه وبين النادي إلى طريق مسدود".

وأكمل: "تقرر تحويل اللاعب أحمد مصطفي محمد سيد للتحقيق نظراً للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، والتي حملت معلومات مغلوطة وعلى نحو مغاير للحقيقة ولا تعبر عن المميزات الكبيرة التي منحها النادي للاعب منذ التعاقد معه عام 2019".

وواصل: "تعلن إدارة الزمالك أن أي لاعب مهما كان اسمه وأهميته بالفريق لن يكون له مكان مع النادي في حالة تفاوضه بشكل رسمي مع نادٍ آخر والاتفاق معه، وهذا القرار لا تراجع عنه مهما كلف الأمر لأن الزمالك غنى بلاعبيه والتاريخ يشهد على ذلك".

وأردف: "بالنسبة لتجديد عقود بقية لاعبي الفريق وتدعيمات الموسم الجديد، فإن الزمالك لديه سياسة محددة يتعامل بها في إطار يضمن مصلحة النادي وتقدير اللاعبين معاً، وقريباً سيتم غلق هذا الملف، وإعلان النتائج بكل شفافية".

واختتم النادي بيانه: "مخطئ من يتوهم أن صمت إدارة الزمالك في الأيام السابقة سيجعلها تتراجع عن تمسكها بتطبيق العقوبات الخاصة بمباراة القمة الأخيرة بدون تغيير، كما أن الصمت جاء بدافع عدم الدخول في مهاترات وأساليب بعيدة كل البعد عن النزاهة الرياضية، ونؤكد قدرة الزمالك على التعامل مع الموقف الحالي بما يحافظ على هيبة ومكانة نادي الزمالك، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن أحمد سيد زيزو، أنهى اتفاقه للانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعقد لمدة 4 سنوات.

ويذكر أن المارد الأحمرن فتح باب المفاوضات خلال الساعات الكاضية، للتعاقد مع لاعب آخر من نادي الزمالك، هو محمود حمدي الونش، الذي ينتهي تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

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