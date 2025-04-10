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قرارات صادمة من الزمالك ضد اللاعب محمد السيد والسبب

09:23 م الخميس 10 أبريل 2025

نادي الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن أول قرار تجاه محمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد وصول أنباء تفيد اقترابه من صفوف النادي الأهلى.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة الأبيض قررت حذف محمد السيد من الجروب الخاص باللاعبين على تطبيق "واتس آب".

كما أوضح المصدر أن اللاعب تم تحويله للتدريب مع فريق الناشئين مواليد 2005، بعد رفضه تمديد عقده مع النادي، في ظل رغبته للانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

واضاف المصدر إلى أنه شارك اليوم مع فريق الشباب في مواجهة سموحة بدوري الجمهورية ونجح في تسجيل هدف، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل،

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قرارات صادمة من الزمالك قرارات من الزمالك ضد اللاعب محمد السيد حذف محمد السيد من الجروب الخاص نادي الزمالك
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