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"يرتب جلسة".. مصدر يكشف دور زيزو في مفاوضات الأهلي مع محمود الونش

09:10 م الخميس 10 أبريل 2025
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود الحلواني مع الونش
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كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي بات على أعتاب الانتقال إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حرن يلعب دورا في مفاوضات المارد الأحمر مع محمود الونش مدافع الفارس الأبيض.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الساعات الماضية شهدت ضغط قوي من قبل أحمد سيد زيزو على زميله محمود الونشن لإقناعه بالانتقال إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "زيزو يحاول ترتيب جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمود الونش مدافع الزمالك، بهدف الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

ولا يختلف موقف محمود حمدي الونش كثيرا عن زميله أحمد سيد زيزو، حيث أن الثنائي ينتهي تعاقدهما مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالين مما يعني أنه يحق لهما التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن زيزو وقع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي لمدة 4 سنوات (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وخاض محمود الونش، رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي 19 مبارارة، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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