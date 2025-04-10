من يدير الزمالك؟.. دور ميدو وتواجد حازم.. موقف حسين لبيب وبقية المجلس

من يدير الزمالك؟.. دور ميدو وتواجد حازم.. موقف حسين لبيب وباقي المجلس

أزمة كبيرة يعيشها نادي الزمالك في الوقت الحالي، على الصعيد الإداري والفني، سواء من تجديد عقود اللاعبين المنتهية أو التراجع على مستوى فريق الكرة.

نادي الزمالك ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس الأربعاء، بعدما خسر من ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، بعد التعادل في الذهاب سلبيا.

الجميع يتسائل عن الأدوار داخل نادي الزمالك في القترة الحالية، وموقف مجلس الإدارة، خاصة وأنه بعيد تماما عن المشهد، سواء بالحضور إلى المباريات، أو التفاوض مع اللاعبين، أو الأحاديث التلفزوينية.

الفترة الماضية شهدت تصدر أحمد حسام ميدو، المشهد في التفاوض والحديث عن مصير اللاعبين، وأيضا حازم إمام الذي خرج بتصريحات، حول أسباب فشل المفاوضات مع زيزو لتجديد عقده.

من يدير نادي الزمالك؟

ووفقا للوضح الراهن يترأس النادي حسين لبيب ومعه النائب هشام نصر وحسام المندوه الحسيني أمينا للصندوق

على مستوى مجلس الإدارة فوق السن يتواجد أحمد سليمان وحسين السيد ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني بيرزي .. والأعضاء تحت السن: نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي.

وشكل مجلس الإدارة لجنة للتخطيط تضم ثلاث أسماء هم: حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعمرو الجنايني ومعهم حسين لبيب رئيس النادي.

ووفقا لمصدر مطلع أكد في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن مجلس الإدارة فوض لجنة التخطيط بالإشراف على قطاع الكرة، ووضع تصورات لتطوير القطاع بالكامل، على أن يتم عرضه على المجلس قبل اعتماده.

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط لها كل الصلاحيات في فريق الكرة، سواء بالتفاوض مع لاعبين جدد واختيار الصفقات، وتجديد عقود اللاعبين، لذلك يتصدر أحمد حسام ميدو المشهد بصفته عضو للجنة التخطيط.

واختتم المصدر، أن القرار النهائي يكون لحسين لبيب رئيس النادي، بعد التشاور مع مجلس الإدارة، على تنفيذ طلبات لجنة التخطيط.