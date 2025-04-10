لجنة الاستئناف تؤجل حسم تظلمات الأهلي والزمالك وبيراميدز

كتب - نهى خورشيد:

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً اليوم الخميس لبحث العديد من القرارات والملفات التي تخص أندية الدوري المصري، وذلك بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.

وقررت اللجنة ضم تظلمات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في ملف واحد لإصدار قرار موحد، مع تأجيل البت فيها إلى جلسة 24 أبريل 2025 للاطلاع على المستندات المقدمة.

كما سمحت اللجنة للزمالك وبيراميدز بتقديم صورة رسمية من قرار اللجنة الأولمبية، وطلبت من رابطة الأندية تسليم قرارات مباراة الزمالك والأهلي الصادرة في 30 مارس الماضي.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أثارت الجدل بعد إعلانها تعديل العقوبات المفروضة على الأهلي، واكتفائها باعتباره مهزومًا بثلاثة أهداف دون رد، دون خصم نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

ليصدر بعدها نادي الزمالك بياناً رسمياً أعرب فيه عن رفضه الكامل لتخفيف العقوبات، مؤكدًا تمسكه بحقوقه وعزمه على تصعيد الأمر للجهات الرياضية المختصة داخل مصر وخارجها.

كما أبدي نادي بيراميدز اعتراضه الشديد على القرار عبر بيان رسمي، يشير من خلاله عن وجود تمييز في تطبيق اللوائح، خاصة بعدما تم خصم ثلاث نقاط من الزمالك في موقف مشابه خلال الموسم الماضي

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