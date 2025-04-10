كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة مودرن سبورت، عقد اجتماعا طارئا مساء اليوم الخميس، لمناقشة الانسحاب من بطولة الدوري المصري، بسبب الأخطأ التحكيمية.

وجاء نص بيان ودرن سبورت كالتالي: "يعقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس اجتماعًا طارئاً في تمام الساعة 11 مساء اليوم الخميس، لبحث ودراسة انسحاب فريق الكرة من الدوري المصري الممتاز".

وأضاف: "يأتي ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والكارثية، التي أثرت على وضع الفريق في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم الكروي الحالي 2024- 2025.

وتابع: "يعرب نادي مودرن سبورت عن استياءه الشديد من طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري ما أثر وساهم بشدة في تغيير نتيجة المباراة".

وأكمل: "على الرغم من إعتذارات لجنة الحكام اكثر من مرة عن الأخطاء التحكيمية، إلا أنها لا تزال مستمرة ودائمة بشكل واضح للجميع ولا تخطئه عين".

وواصل: "لقد طفح الكيل من الأخطاء التحكيمية المستمرة في حق فريق مودرن سبورت ولا يعلم أي شخص لمصلحة من ولماذا يتم محاربة الفريق بهذا الشكل الفج".

واختتم النادي بيانه: "منح الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي اكثر من فرصة للتحكيم المصري لكي يعدل عن أخطاءه أكثر من مرة ولكن في النهاية لا يحدث أي تغيير، ما دفع الإدارة لدراسة قرار الانسحاب من الدوري".

وكان فريق مودرن سبورت تلقى الهزيمة اليوم أمام نظيره إنبي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 12 نقطة.

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