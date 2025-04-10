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"اجتماع كولر وتدريبات بدنية".. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

07:48 م الخميس 10 أبريل 2025
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كتب - يوسف محمد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 12 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة الختامية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقام السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، بعقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بداية المران الجماعي، لشرح بعض الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفرق فقرة تدريبات بدنية، قبل تنفيذ الجزء الفني والخططي خلال المران الجماعي.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالنادي: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف مدرب الحراس بالفريق ميشيل يانكون.

وكان النادي الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب فريق الهلال السوداني يوم الثلاثاء الماضي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، ليضمن الصعود إلى نصف النهائي بعد الفوز بهدفين نظيفين بمجموع المباراتين.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر فريق بيراميدز صاحب ال 43 نقطة.

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