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"النادي ملزم".. مصدر يكشف موقف زيزو من المشاركة مع الزمالك في الفترة المقبلة

07:15 م الخميس 10 أبريل 2025
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
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مازالت أزمة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والتي تتعلق بتجديد تعاقده مع الفريق، تسيطر على الساحة الرياضية في مصر بشكل كبير، وسط انتشار العديد من التقارير الصحفية، التي تشير إلى اقتراب اللاعب من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي الزمالك قرر استبعاد أحمد سيد زيزو، من قائمة الفريق خلال مواجهة استيلينبوش الجنوب أفريقي التي أقيمت أمس ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تأكدهم من توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى الأهلي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراي: "لم يتم إبلاغ زيزو بمنعه من المشاركة في المران الجماعي للفريق، اللاعب لم بجمع متعلقاته من النادي كما انتشر خلال الساعات الماضية".

وأضاف: "وفقا للوائح الزمالك ملزم بإبلاغ اللاعب بموعد مران الفريق في الأيام المقبلة، لذلك مازال يتواجد في الجروب الخاص باللاعبين على الواتساب لمعرفة موعد المران الجماعي".

والجدير بالذكر أن اللاعب صاحب ال 29 عاما، ينتهي تعاقده مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يمنحه الحق في التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية.

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