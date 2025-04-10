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حازم إمام يكشف آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع حسام عبد المجيد لتجديد تعاقده

07:09 م الخميس 10 أبريل 2025
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    حازم امام
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    حسام عبد المجيد وأسامة فيصل
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كتب - يوسف محمد:

كشف حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط الحالي بالنادي، تفاصيل مفاوضات الفارس الأبيض مع حسام عبد المجيد لاعب الفريق لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وقال إمام في تصريحات عبر "إذاعة أون سبورت أف إم": "لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حسام عبد المجيد حتى الآن لتجديد تعاقده، اللاعب يتبقى في عقده موسمين ونصف مع الزمالك".

وأضاف: "إذا قمنا بتجميد حسام عبد المجيد وعدم مشاركته خلال هذه الفترة، لن نجد لاعبين للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك عبد المجيد رفقة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالين في 33 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة في هدفين بواقع تسجيل هدف وصناعة آخر.

ويسعى الزمالك إلى تجديد تمديد تعاقد حسام عبد المجيد، لضمان استمراره مع الفيرق لأطول فترة ممكنة، خاصة في ظل تردد الكثير من الأنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات من قبل النادي الأهلي مع مدافع الفارس الأبيض.

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مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد

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