حقيقة تدريب ميدو للزمالك وأسباب الخروج من الكونفدرالية.. مصدر يكشف الكواليس

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن أول قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء عقب توديع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة القلعة البيضاء قررت عقد جلسة خلال الساعات المقبلة مع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق بحضور لجنة التخطيط بالنادي.

وأضاف المصدر أن الجلسة تهدف إلى مناقشة أسباب خروج الفريق من الكونفدرالية، بجانب التأكيد على أهمية الحفاظ على فرص المنافسة في بطولة الدوري الممتاز وضرورة حصد لقب كأس مصر بعد التأهل للمباراة النهائية.

وأتم المصدر أنه لا توجد نية لإقالة بيسيرو ولا صحة لما يتردد خلال الساعات الماضية بشأن تولي أحمد حسام ميدو مهمة تدريب الفريق، في ظل استمرار بلجنة التخطيط.

وتلقى الفارس الأبيض مساء أمس الأربعاء هزيمة مفاجئة من نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف، ليودع بعدها منافسات البطولة الأفريقية.