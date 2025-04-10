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مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد

06:35 م الخميس 10 أبريل 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل الخاصة بمفاوضات المارد الأحمر مع مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بأفضل الصفقات الممكنة قبل الشماركة في بطولة كأس العالم 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "النادي الأهلي دخل في مفاوضات بالفعل مع نانت الفرنسي للتعاقد مع مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف: "حتى الأن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب أو النادي، لضمه خلال الفترة المقبلة ".

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

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