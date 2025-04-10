"هبعد شهر".. قرار مفاجئ من نجم الزمالك الأسبق بشأن الأحداث الأخيرة

كتب - نهى خورشيد

قرر خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الابتعاد لمدة زمنية، فى ظل الأحداث الأخيرة التى يتعرض لها الفارس الأبيض.

وكتب الغندور عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي:"قررت الابتعاد لمدة شهر عن السوشيال ميديا وعمل لايف وبوستات ونكتفي بأخبار فقط عن طريق الأدمن".

وودع الفريق الكروي بنادي الزمالك مساء أمس الأربعاء، منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد هزيمته أمام ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي.

كما شهدت الفترة الاخيرة، استبعاد نجم الفريق أحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك، وذلك بعد أنباء اقترابه بشدة من صفوف النادي الغريم الأهلي، في صفقة انتقال حر بعد اقتراب عقده من الانتهاء.