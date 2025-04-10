مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

0 1
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

المغرب

- -
21:00

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

ليون

- -
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"أرفض نظرية المؤامرة".. إعلامي يكشف حقيقة توقيع مصطفى محمد للأهلي

04:50 م الخميس 10 أبريل 2025

مصطفى محمد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة توقيع مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي ولاعب الزمالك السابق، للنادي الأهلي تمهيدا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "مصطفى محمد يُطرح اسمه في الأهلي دائمًا، والأهلي لم يُوقع أي عقود مع اللاعب، ولم يتوصل لأي اتفاق مع ناديه".

وتابع كريم رمزي: "حتى الآن مصطفى محمد ليس من أولويات الأهلي، لكنه يبقى في قائمة الاختيارات، لكن ليس الأولوية الأولى".

وأضاف كريم رمزي: "لا يُمكن لوم الأهلي على التفاوض والتعاقد مع اللاعب الحر، والطبيعي أن ينظر كل الأندية لأي لاعب حر، ومن حق الزمالك أن ينظر لـ رامي ربيعة وياسر إبراهيم".

وأردف رمزي: "ألوم على جمهور الزمالك، الهتافات أمس رغم أنه الثابت الوحيد الذي لم يتغير ولم يتخلى عن الزمالك، لكن أعتب عليهم في هذا الأمر رغم أني مشفق عليهم لكل ما يحدث".

واختتم كريم رمزي: "أرفض نظرية المؤامرة، ومن الوارد حدوث أمور خارجية، لكن الأهم أن ننظر للداخل أولا، والحقيقة أن الزمالك لا يسير بشكل صحيح وجيد إداريا سواء مع المجلس الحالي أو المجالس السابقة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريم رمزي مصطفى محمد الزمالك الأهلي كأس العالم للأندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

فرص أمطار على القاهرة.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم
تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس