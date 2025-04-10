"أرفض نظرية المؤامرة".. إعلامي يكشف حقيقة توقيع مصطفى محمد للأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي كريم رمزي، حقيقة توقيع مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي ولاعب الزمالك السابق، للنادي الأهلي تمهيدا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: "مصطفى محمد يُطرح اسمه في الأهلي دائمًا، والأهلي لم يُوقع أي عقود مع اللاعب، ولم يتوصل لأي اتفاق مع ناديه".

وتابع كريم رمزي: "حتى الآن مصطفى محمد ليس من أولويات الأهلي، لكنه يبقى في قائمة الاختيارات، لكن ليس الأولوية الأولى".

وأضاف كريم رمزي: "لا يُمكن لوم الأهلي على التفاوض والتعاقد مع اللاعب الحر، والطبيعي أن ينظر كل الأندية لأي لاعب حر، ومن حق الزمالك أن ينظر لـ رامي ربيعة وياسر إبراهيم".

وأردف رمزي: "ألوم على جمهور الزمالك، الهتافات أمس رغم أنه الثابت الوحيد الذي لم يتغير ولم يتخلى عن الزمالك، لكن أعتب عليهم في هذا الأمر رغم أني مشفق عليهم لكل ما يحدث".

واختتم كريم رمزي: "أرفض نظرية المؤامرة، ومن الوارد حدوث أمور خارجية، لكن الأهم أن ننظر للداخل أولا، والحقيقة أن الزمالك لا يسير بشكل صحيح وجيد إداريا سواء مع المجلس الحالي أو المجالس السابقة".