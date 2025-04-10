"فارق 3 مليون 400 ألف يورو".. زيزو بين أول وآخر مباراة مع الزمالك

كتبت-هند عواد:

بات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قريبا من الرحيل عن صفوف الأبيض مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، وتوقيعه للنادي الأهلي، حسبما ذكر مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي".

وبدأت مسيرة زيزو مع الزمالك، في يناير 2019، وكان أول ظهور له مع الفريق يوم 17 فبراير 2019، حينما كانت قيمته السوقية تبلغ 600 ألف يورو.

وخلال 6 سنوات، أصبح أحمد زيزو أحد قادة الزمالك، وحصد مع الفريق 8 بطولات منها 4 بطولات أفريقية.

ووفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت"، ارتفعت القيمة السوقية لزيزو نحو 3 مليون 400 ألف يورو، إذ أن قيمته السوقية أصبح 4 مليون يورو، كأغلى لاعب في الدوري المصري.

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