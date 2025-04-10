"أكاديمية الحفاة و 7 سنوات من دون مباراة رسمية".. قصة بداية زيزو في كرة القدم

كتبت-هند عواد:

أصبح أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي، بعد توقيعه للغريم التقليدي الأهلي، تمهيدا للانضمام إليه في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وتحول أحمد زيزو لـ"صفقة القرن"، التي يستخدما جماهير الأهلي والزمالك في المناوشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أنه من المفارقات أن زيزو في بداية مسيرته ظل لمدة 7 سنوات، دون خوض أي مباراة رسمية.

البداية في أكاديمية "الحفاة"

كانت بداية مسيرته زيزو في كرة القدم، داخل إحدى الأكاديميات في مصر، تسمى "جي إم جي" التابعة لنادي وادي دجلة، ومالكها اللاعب الفرنسي السابق جان مارك جيلو، الذي شارك مع الديوك في كأس العالم 1978 وحقق أفضل لاعب عامي 1973 و 1974.

وقال زيزو في حوار سابق عبر قناة أون تايم سبورت، إنه خاض العديد من المباريات الودية رفقة أكاديمية جي إم جي التي تعرف بأكاديمية الحفاة، لمدة 7 سنوات، وتمكنوا من الفوز بنتائج كبرى مثل 9-0 وهو حافي القدمين، مشيرا إلى أنها كانت سياسة الأكاديمية.

وأسس جان مارك أكاديمية جي إم جي عام 1993 في أبيدجان، وأخرجت العديد من الأسماء البارزة مثل يايا توريه نجم منتخب كوت ديفوار، ومن سياسات مارك اللعب دون ارتداء أحذية أو جوارب، مبررا الأمر بأنه ممارسة عفوية وطبيعية تعلم الأطفال التحكم في الكرة، من دون عوائق.

كما تعتمد الأكاديمية على طرق مختلفة في التدريبات، مثل الركض والكرة على رأس اللاعب أو على كتفه، وبداية المران بـ"تنطيط الكرة" لمدة ساعتين، مثلما قال زيزو في حواره السابق.

7 سنوات من دون مباراة رسمية

قال زيزو، إنه استمر في الأكاديمية لمدة 7 سنوات وبالتحديد حتى عام 2018، عندما انتقل إلى ليرس البلجيكي، ضمن صفوف الفريق الثاني وبعدها انتقل إلى ماديرا.

وطوال فترة زيزو في أكاديمية دي إم دي، لم يلعب أي مباراة رسمية، وكان أول لقاء رسمي له في صفوف ليرس، وفي مصر مع منتخب الشباب بقيادة علاء ميهوب.

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