"لن نهرب".. مجلس الزمالك: مستمرون في منصبنا

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة استقالة مجلس إدارة النادي، في ظل الأزمات التي تواجه النادي حاليا، بعد خروج الفريق من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح مصدر مطلع بمجلس إدارة نادي الزمالك إن فكرة الاستقالة غير مطروح في الفترة الحالية.

وأوضح المصدر، أن مجلس الإدارة لا يرغب في الهروب من المسؤولية ويفضل المواجهة.

وأضاف المصدر أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن عرض أحد أعضاء مجلس الإدارة لفكرة الاستقالة.

واختتم: "هناك رغبة من مجلس الزمالك في مواجهة المواقف الصعبة التي يمر بها النادي بدلاً من الهروب، لأن هذا الأمر سيضر بالنادي ولن يفيده".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس الأربعاء، بعدما خسر من ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، بعد التعادل في الذهاب سلبيا.