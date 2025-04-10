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"اتصلت بوالدي".. مصطفى محمد يكشف ما فعله عند مقابلة حسام حسن

02:58 م الخميس 10 أبريل 2025
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    حسام حسن وابنته مع مصطفى محمد
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    مصطفى محمد لاعب نانت
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    مصطفى محمد
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    المهاجم المصري مصطفى محمد
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    تكريم مصطفى محمد
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    اللاعب مصطفي محمد
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    مصطفى محمد بقميص منتخب مصر
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    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
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كتب- محمد خيري:

تحدث مصطفى محمد، نجم المنتخب الوطني، ولاعب الفريق الأول لنادي نانت الفرنسي، عن حلمه بالتواجد في كأس العالم مع المنتخب الوطني، وأول مواجهة له مع حسام حسن المدير الفني للفراعنة.

وقال مصطفى محمد في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): " في مشاركتي الأولى بكأس العالم، آمل أن ألعب، وأسجل، وأن أفوز بالبطولة".

وأضاف: "لدينا كل الثقة في بلوغ المونديال، سنخوض مباراتنا المقبلة على أرضنا أمام إثيوبيا، ثم نغادر إلى بوركينا فاسو، وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا، كما هو الحال دائمًا. كل ما نتحدث عنه هو أننا بحاجة إلى الذهاب إلى كأس العالم، نحن فقط بحاجة إلى الفوز وإسعاد الشعب المصري".

وتابع: "في الواقع، المرة الأخيرة التي ذهبنا فيها إلى كأس العالم عام 2018، لم نقدم أداءً جيدًا، ولم نتأهل إلى النسخة الماضية عام 2022، وسنبذل 100% من جهدنا للتأهل إلى كأس العالم المقبل".

وأكد مهاجم نانت: "أريد الوصول إلى النهائي، وأريد الفوز بكأس العالم. وأحيانًا، تحتاج إلى الحظ، ستكون لحظة رائعة، وبالنسبة لأنها ستكون مشاركتي الأولى في كأس العالم، آمل أن ألعب، وأسجل، وأن أفوز بالبطولة".وتابع "إنه لمن دواعي سروري دائمًا الانضمام إلى المنتخب الوطني، أحب ارتداء قميص مصر، واعتبر نفسي محظوظًا باللعب في صفوفه، لأن الكثيرين لا يستطيعون ذلك، لذلك أحاول أن أبذل قصارى جهدي".

وعن رأيه في حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، قال مصطفى محمد: "والدي كان يرغب دائمًا في أن التقي حسام حسن، وكان يقول سيعلمك الكثير، لأنه كان أفضل مهاجم في تاريخ مصر، إنه أسطورة، وبعد أن قابلته، اتصلت بوالدي وقلت له: لابد أن تكون سعيدًا الآن، لقد تحقق أحد أحلامك، لقد التقيت بحسام حسن للتو. إنه مدربي الآن. ماذا تريدني أن أفعل؟، وأجاب والدي: فقط تعلم، واستمع، وحاول أن تبذل قصارى جهدك لتكون مثله.

وأضاف: "هذا ما أفعله أحاول أن أتعلم كل شيء منه، ويمنحني المعلومات دائمًا عما يمكنني فعله، وكيفية التحرك، والتسجيل، والتعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، والتسديد. إنني أتحدث معه كثيرًا".

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مصطفى محمد منتخب مصر أخبار الرياضة حسام حسن كأس العالم
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