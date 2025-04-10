"استعدوا".. أحمد شوبير يكشف صفقة مدوية أخرى في الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اقتراب النادي الأهلي من الإعلان عن صفقة قوية، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: ''هناك صفقة جديدة في الأهلي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي استعدوا ليها من دلوقتي".

أكمل: "مش هقول على الصفقة المدوية لحين الإعلان الرسمي لأن (هناك صفقة مدوية أخرى)".

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي اقترب من الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، بعدما انتهى عقده مع نادي الزمالك، وفقا للمصادر.

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه كلًا من: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.