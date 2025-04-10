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نجم الزمالك السابق يفتح النار على زيزو: "خسرت 50 سنة عشان رصيدك يزيد 50 مليون"

01:56 م الخميس 10 أبريل 2025
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    زيزو لاعب الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 20 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو
  • عرض 20 صورة
    زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 20 صورة
    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو عبر انستجرام.
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد خيري:

فتح أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، النار على أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، بعد اقتراب انتقاله للنادي الأهلي.

وقرر نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، استبعاد أحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك في مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي التي أقيمت أمس الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد اكتشاف توقيعه للنادي الأهلي.

وكتب "انت عارف يا زيزو انا زعلان عليك ليه.. لأنك اخترت سنتين تلاته يزيد فيهم رصيدك البنكي 40 ..50 مليون عن المعتاد، بس في المقابل خسرت 40 ..50 سنه تعيشهم وحيد من جمهور".

وكانت العديد من التقارير الصحفية، كشفت توقيع أحمد سيد زيزو على عقود انتقال للنادي الأهلي، بداية من الصيف المقبل، وسوف يتم الإعلان في الموعد القانوني.

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