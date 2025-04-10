نجم الزمالك السابق يفتح النار على زيزو: "خسرت 50 سنة عشان رصيدك يزيد 50 مليون"

كتب- محمد خيري:

فتح أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، النار على أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأبيض، بعد اقتراب انتقاله للنادي الأهلي.

وقرر نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، استبعاد أحمد سيد زيزو من قائمة الزمالك في مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي التي أقيمت أمس الأربعاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد اكتشاف توقيعه للنادي الأهلي.

وكتب "انت عارف يا زيزو انا زعلان عليك ليه.. لأنك اخترت سنتين تلاته يزيد فيهم رصيدك البنكي 40 ..50 مليون عن المعتاد، بس في المقابل خسرت 40 ..50 سنه تعيشهم وحيد من جمهور".

وكانت العديد من التقارير الصحفية، كشفت توقيع أحمد سيد زيزو على عقود انتقال للنادي الأهلي، بداية من الصيف المقبل، وسوف يتم الإعلان في الموعد القانوني.