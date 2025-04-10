مع اقتراب رحيله للأهلي.. ماذا قدم الونش خلال 9 سنوات مع الزمالك؟

كتبت-هند عواد:

بات محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم، قريبا من الرحيل عن الأبيض والانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، بعد فشل المفاوضات لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وهكذا تنتهي رحلة محمود الونش مع الزمالك، بعد 9 سنوات داخل القلعة البيضاء، عندما انضم من طلائع الجيش في أغسطس 2016.

وخلال 9 سنوات قضاها الونش صاحب الـ29 عاما، داخل الزمالك، لعب 235 مباراة مع الفريق، وسجل 11 هدفا وصنع 3 أهداف، وتلقى 28 بطاقة صفراء.

وحقق الونش 11 بطولة رفقة الزمالك وهي، 2 الدوري المصري، 3 كأس مصر، 2 كأس السوبر المصري، 2 كأس السوبر الأفريقي، 2 الكونفدرالية الأفريقية.

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