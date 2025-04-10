مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

المغرب

- -
21:00

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

ليون

- -
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

هل يجتمع مرتضى منصور مع ممدوح عباس؟.. دعوة عاجلة لجميع رؤساء الزمالك

12:40 م الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مرتضي منصور وممدوح عباس
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور وممدوح عباس
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور وممدوح عباس
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور وممدوح عباس
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور في عزاء مصطفى فهمي
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور يقدم واجب العزاء في مصطفى فهمي
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور أمام مجلس الدولة
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور أمام مجلس الدولة
  • عرض 15 صورة
    مرتضى منصور أمام مجلس الدولة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

وجه أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، الدعوة لجميع رؤساء نادي الزمالك السابقين، من أجل إنقاذ نادي الزمالك.

وكتب أيمن يونس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أدعوا كل رؤساء نادي الزمالك السابقين وكابتن لبيب و رؤساء لجانهم لجلسة في حب الزمالك وإنقاذ الزمالك الأسبوع القادم".

أضاف: "غير كده كلكم هتندموا وهتكونوا السبب في انهيار الزمالك، مصالحتكم هي الحل الوحيد للعبور من الانهيار.. لسه في امل كبير لإنقاذ نادينا، احترموا جماهير الزمالك وتاريخه".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس الأربعاء، بعدما خسر من ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، بعد التعادل في الذهاب سلبيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك ممدوح عباس أيمن يونس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

الدولار يتراجع من مستواه القياسي مقابل الجنيه ويفقد 46 قرشا
فرص أمطار على القاهرة.. 3 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم
تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس