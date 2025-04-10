هل يجتمع مرتضى منصور مع ممدوح عباس؟.. دعوة عاجلة لجميع رؤساء الزمالك

كتب- محمد خيري:

وجه أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، الدعوة لجميع رؤساء نادي الزمالك السابقين، من أجل إنقاذ نادي الزمالك.

وكتب أيمن يونس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أدعوا كل رؤساء نادي الزمالك السابقين وكابتن لبيب و رؤساء لجانهم لجلسة في حب الزمالك وإنقاذ الزمالك الأسبوع القادم".

أضاف: "غير كده كلكم هتندموا وهتكونوا السبب في انهيار الزمالك، مصالحتكم هي الحل الوحيد للعبور من الانهيار.. لسه في امل كبير لإنقاذ نادينا، احترموا جماهير الزمالك وتاريخه".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، أمس الأربعاء، بعدما خسر من ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، بعد التعادل في الذهاب سلبيا.