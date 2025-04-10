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الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام صن داونز

12:15 م الخميس 10 أبريل 2025
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    جماهير الأهلي توجه رسالة للخطيب
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كتب-مصراوي:

كشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، طلب النادي الأهلي السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، في مباراة العودة ضد صن داونز في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر، إن الأهلي أرسل خطابا إلى وزارة الداخلية، خلال الساعات الماضية، للحصول منها على موافقة لحضور السعة الكاملة في مباراة صن داونز، مؤكدا على أهمية الحضور الجماهير المكثف.

وفسر: "كما أرسل الأهلي خطابا الي هيئة ستاد القاهرة لإخطارها بموعد المباراة الذي سيتم تحديده لاحقا".

وتوجه سمير عدلي المدير الإداري للأهلي إلى سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة، لاستخراج التأشيرات وترتيب أمور اللاعبين قبل السفر.

ويواجه الأهلي صن داونز يوم الجمعة 18 أبريل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة يوم 25 من نفس الشهر.

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جماهير الأهلي الأهلي وصن داونز الأهلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
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