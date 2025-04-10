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"عقد بـ 90 مليون جنيه".. الونش يصدم حسين لبيب ويضغط بورقة الأهلي

12:08 م الخميس 10 أبريل 2025
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    محمود الونش
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    محمود الحلواني مع الونش
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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    محمود الونش
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    محمود الونش
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    محمود الونش لاعب الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود الونش مدافع الزمالك
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    محمود الونش مدافع الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود حمدي الونش
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    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع تفاصيل جلسة محمود الونش لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، مع حسين لبيب رئيس النادي من أجل تجديد عقده.

وينتهي عقد محمود الونش، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي نادي والرحيل إليه مجانا بنهاية الموسم.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": كان هناك جلسة تفاوض بين محمود الونش مع رئيس نادي الزمالك، من أجل تجديد عقده، والوصول لصيغة اتفاق مادي، ولكن اللاعب لم يحضر وحضر وكيله أحمد يحيى بالنيابة عنه نظرا لخوضه مباراة مع الفريق أمس.

وأضاف المصدر، أن وكيل محمود الونش طلب توقيع عقد لمدة موسمين يحصل خلالها اللاعب على 30 مليون جنيه في الموسم.

وتابع: "وكيل الونش طلب منحة تعاقد قدرها 30 مليون جنيه، وهو ما يعني يصل إجمالي عقده في الموسمين 90 مليون جنيه".

واختتم المصدر: "وكيل اللاعب أمهل نادي الزمالك 24 ساعة من أجل الرد على طلباته المادية، خاصة وأنه لديه عرضا من النادي الأهلي ولكنه يضع الأولوية للزمالك حاليا".

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