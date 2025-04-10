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"أقرب إلى الأهلي".. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن جلسة الونش مع حسين لبيب

11:21 ص الخميس 10 أبريل 2025
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    محمود الونش
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    محمود الحلواني مع الونش
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    محمود حمدي الونش من تدريبات الزمالك
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    محمود الونش من تدريبات الزمالك_1
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    محمود الونش
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    محمود الونش
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    محمود الونش لاعب الزمالك
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    محمود الونش
  • عرض 24 صورة
    محمود الونش مدافع الزمالك
  • عرض 24 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 24 صورة
    محمود الونش
  • عرض 24 صورة
    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية
  • عرض 24 صورة
    محمود الونش
  • عرض 24 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 24 صورة
    محمود حمدي الونش مدافع الزمالك
  • عرض 24 صورة
    محمود حمدي الونش
  • عرض 24 صورة
    محمد حمدي الونش
  • عرض 24 صورة
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    محمود حمدي الونش
  • عرض 24 صورة
    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك
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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مفاجأة بشأن مصير محمود حمدي الونش مع نادي الزمالك، واقترابه من الانتقال إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد محمود الونش، مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي نادي والرحيل إليه مجانا بنهاية الموسم.

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جلسة مسؤولي الزمالك مع الونش بالأمس لم تسفر عن جديد في انتظار جلسة أخرى اليوم".

وأختتم تصريحاته: "حتى الآن الونش أقرب إلى النادي الأهلي.. الساعات القادمة حاسمة".

جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمس الأربعاء، على ملعبه في استاد القاهرة ووسط جماهيره من بطل جنوب أفريقيا، بهدف نظيف، وودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

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الونش الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك الأهلي إبراهيم عبدالجواد
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