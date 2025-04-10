جماهير الزمالك تستدعي فيديو قديم للبيب: "ماتخلنيش أحطها في دماغي وآخد لاعيبة من الأهلي"

كتبت-هند عواد:

استدعت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قديم لـ حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الأبيض، قبل توليه منصبه بأيام قليلة، بشأن انتقال اللاعبين إلى الغريم التقليدي الأهلي.

وحل حسين لبيب ضيفا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، يوم 26 سبتمبر 2023، وفي نهاية الحلقة تحدى الأهلي بالرد عليه والتعاقد مع لاعبيه.

وسألته لميس الحديدي عن احتمالية انتقال أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى الأهلي، قائلة: "هل ستكون هناك هدنة بين الأهلي والزمالك في الصفقات أم ستكون هذه الهدنة بعد انتقال فتوح للأهلي؟".

ليرد حسين لبيب قائلا: "فتوح سيبقى في الزمالك ومن الممكن أن نتعاقد مع لاعب من الأهلي "تخلنيش أحطها في دماغي وآخد لاعيبة من الأهلي".

انتقال زيزو إلى الأهلي والونش يلحق به

وحصل النادي الأهلي على توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، تمهيدا لضمه في نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر، ويقترب محمود الونش مدافع الفريق من اللحاق به، بعد فشل مفاوضات الزمالك معه.

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