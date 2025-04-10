هل يرحل بيسيرو ويتولى ميدو؟.. ماذا يحدث في الزمالك بعد وداع الكونفدرالية؟

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة ما يتردد خلال الساعات الماضية، بعد الخسارة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بإقالة البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق.

وخسر الزمالك أمس الأربعاء، على ملعبه في استاد القاهرة ووسط جماهيره من بطل جنوب أفريقيا، بهدف نظيف، وودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن ما يتردد بشأن رحيل بيسيرو، ليس صحيحا، وهناك جلسة بينه وبين لجنة التخطيط خلال الساعات الماضية لتوضيح أسباب الخسارة والخروج.

وأضاف المصدر، أن أحمد حسام ميدو، مستمر في عمله بلجنة التخطيط، وليس صحيحا الاتجاه لتوليه تدريب الفريق بدلا من بيسيرو.

واختتم المصدر، أن النادي مازال لديه العديد من التحديات، على رأسها المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، أمام بيراميدز، والاستمرار في المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.