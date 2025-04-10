"الإقالة في هذه الحالة".. حقيقة الخلاف بين هاني أبو ريدة وحسام حسن

كتبت-هند عواد:

كشف برنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه خالد الغندور و يذاع عبر فضائية المحور، حقيقة الخلاف بين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال الغندور نقلا عن مصدر من اتحاد الكرة: "لا توجد أزمات، وكل ما في الأمر أن حسام حسن كان يرغب في خوض مباراة ودية أمام منتخب قوي، بحضور لاعبي الأهلي والمحترفين بالكامل، وأبو ريدة لا يتربص بحسام حسن ولا ينتظر خسارة المنتخب في مباراة ودية خلال شهر يونيو المقبل، لإقالة الجهاز الفني".

وأضاف: "الحكم عليهم سيكون في أمم أفريقيا نهاية العام الحالي بالمغرب، وفي حالة الإخفاق سيتم توجيه الشكر لهم وتعيين مدير فني آخر لقيادة المنتخب في مونديال 2026".

واختتم الغندور: "جاري الاتفاق مع منتخب أفريقي ضعيف مثلما طلب حسام حسن، لإقامة مباراة ودية بمشاركة وجوه جديدة من اللاعبين بعيدا عن الأهلي والمحترفين، والأقرب حتى الآن جزر القمر".

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