مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
16:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
19:00

الاتحاد السكندري

كأس الأمم الأفريقية - 17 عاما

المغرب

- -
21:00

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

ليون

- -
21:00

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

توتنهام هوتسبر

- -
21:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

إعلان

"الإقالة في هذه الحالة".. حقيقة الخلاف بين هاني أبو ريدة وحسام حسن

10:15 ص الخميس 10 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    تأجيل إذاعة حلقة الكابتن حسام حسن في رامز إيلون مصر لهذا السبب
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن وزيزو
  • عرض 11 صورة
    حمدي فتحي وحسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن من معسكر منتخب مصر_Easy-Resize.com
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن
  • عرض 11 صورة
    حسام حسن يعترض على الحكم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف برنامج "ستاد المحور" الذي يقدمه خالد الغندور و يذاع عبر فضائية المحور، حقيقة الخلاف بين هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال الغندور نقلا عن مصدر من اتحاد الكرة: "لا توجد أزمات، وكل ما في الأمر أن حسام حسن كان يرغب في خوض مباراة ودية أمام منتخب قوي، بحضور لاعبي الأهلي والمحترفين بالكامل، وأبو ريدة لا يتربص بحسام حسن ولا ينتظر خسارة المنتخب في مباراة ودية خلال شهر يونيو المقبل، لإقالة الجهاز الفني".

وأضاف: "الحكم عليهم سيكون في أمم أفريقيا نهاية العام الحالي بالمغرب، وفي حالة الإخفاق سيتم توجيه الشكر لهم وتعيين مدير فني آخر لقيادة المنتخب في مونديال 2026".

واختتم الغندور: "جاري الاتفاق مع منتخب أفريقي ضعيف مثلما طلب حسام حسن، لإقامة مباراة ودية بمشاركة وجوه جديدة من اللاعبين بعيدا عن الأهلي والمحترفين، والأقرب حتى الآن جزر القمر".

اقرأ أيضًا:

الونش.. رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

"أحدهم استهلاكه للأهلي".. ماذا ينتظر زيزو في الزمالك بعد قرار التجميد؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن إبراهيم حسن منتخب مصر الخلاف بين هاني أبو ريدة وحسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

تسارع التضخم في مدن مصر إلى 13.6% في مارس