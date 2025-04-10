"رفضوا بيعه بـ300 مليون جنيه".. لاعب الزمالك السابق ينتقد مجلس الإدارة بسبب زيزو

كتبت-هند عواد:

انتقد وائل القباني لاعب الزمالك السابق، مجلس إدارة الأبيض بسبب رحيل أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد أزمته الأخيرة مع النادي.

وقال وائل القباني في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "كشفت توقيع زيزو للأهلي بعد الوصول لمعلومة مؤكدة، طالبت ببيع زيزو 5.5 مليون دولار، وقامت الجماهير بسبي، ولماذا لم يوافق مجلس الزمالك على بيع اللاعب طالما كان على علم بأنه سيرحل للأهلي كوبري".

وأضاف: "مجلس الزمالك فشل في ملف زيزو، ولا جدد للاعب ولا وفر بديل له، واللاعب يبحث عن مصلحته لكن مجلس الزمالك غلطان في عدم الموافقة على بيعه بـ300 مليون جنيه، ولماذا الجمهور يهاجم اللاعبين ولا يهاجم مجلس الإدارة؟".

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