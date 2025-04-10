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ماذا قدم محمود الونش ضد ستيلينبوش في الكونفدرالية الإفريقية؟

10:00 ص الخميس 10 أبريل 2025
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كتبت-هند عواد:

ودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الهزيمة من ستيلينبوش الجنوب أفريقي بهدف نظيف، في إياب ربع النهائي.

وانتقدت جماهير محمود حمدي الونش مدافع الفريق، بسبب أنباء توقيعه للنادي الأهلي، إلا أنه لعب المباراة كاملة وحصل على تقييم 7.1، وفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore".

وجاءت أرقام الونش ضد ستيلينبوش كالآتي:

لعب 90 دقيقة

0 أهداف

0 مساهمة

الفوز بالالتحامات الأرضية 1/2

الفوز بالالتحامات الجوية 7/9

1 خطأ

لمس الكرة 97 مرة

تمريرات صحيحة 75/89 بنسبة 84%

كرات طويل 5/12

1 التسديد على المرمى

0 التسديد خارج المرمى

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الزمالك وستيلينبوش الونش محمود الونش انتقال الونش إلى الأهلي
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