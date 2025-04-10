جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

تقام العديد من المباريات القوية في البطولات القارية والمحلية حول العالم اليوم الخميس.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره أولمبيك ليون في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، بينما يلاقي الإسماعيلي منافسه الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

بودو جليمت ضد لاتسيو - 6.45 مساء - beIN Sports Xtra 2

توتنهام ضد أينتراخت فرانكفورت - 9 مساء - beIN SPORTS HD 2

رينجرز ضد أتلتيك بيلباو - 9 مساء - beIN SPORTS HD 8

أولمبيك ليون ضد مانشستر يونايتد - 9 مساء - beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما

بوركينا فاسو ضد زامبيا - 6 مساء

المغرب ضد جنوب إفريقيا - 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي ضد مودرن سبورت - 4 عصرا - on sport

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - on sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الشباب ضد الخلود - 5.50 مساء - SSC Extra 1 HD

ضمك ضد الوحدة - 6 مساء - SSC Extra 2 HD

الاتحاد ضد العروبة - 8 مساء - SSC 1 HD

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

بلدية المحلة ضد المنصورة - 3.30 عصرا

القناة ضد أبو قير للأسمدة - 3.30 عصرا

أسوان ضد المقاولون العرب - 3.30 عصرا

كهرباء الإسماعيلية ضد بوركسي - 3.30 عصرا

المصرية للاتصالات ضد وادي دجلة - 6 مساء